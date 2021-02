Covid-19. Presidente do México vai pedir um empréstimo de vacinas a Biden

Segundo avançou um responsável do Governo mexicano à agência Reuters, Lopez Obrador pedirá um empréstimo de vacinas aos EUA, que será pago quando as doses prometidas nos contratos forem entregues ao México.”, disse um funcionário da Casa Branca à Reuters. Os responsáveis dos dois Governos esperam que o pedido seja apresentado na próxima segunda-feira, quando Obrador e Biden estarão reunidos numa cimeira virtual.Da parte de Washington, fontes da Casa Branca revelaram à agência que o presidente Joe Biden está disponível para discutir o assunto como parte de um esforço regional alargado de cooperação na luta contra a pandemia da Covid-19, mas manterá como “prioridade número um” a necessidade de vacinar primeiramente o maior número possível de norte-americanos., explicou a fonte norte-americana à Reuters. “”, sublinhou.Obrador tem sido um dos líderes mais expressivos quanto à distribuição de vacinas, pressionando os países mais ricos a melhorar o acesso das nações mais pobres às vacinas. O presidente mexicano apelidou o atual sistema de distribuição de “totalmente injusto”.Segundo avançou o jornal mexicano Proceso, Lopez Obrador levantou a questão do empréstimo a Biden durante uma chamada telefónica em janeiro, logo após a tomada de posse do novo presidente dos Estados Unidos.Na agenda do encontro estarão ainda "questões de cooperação sobre migração, esforços conjuntos para o desenvolvimento do sul do México e da América Central, recuperação da covid-19 e cooperação económica", de acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira pela Casa Branca.

Vacinação atrasada no México

O programa de vacinação no México foi atrasado pela distribuição lenta de doses.

Desde o início da pandemia, o México registou 185 mil mortes por Covid-19 e mais de dois milhões de casos confirmados.

Durante a administração Trump, o México passou por uma relação difícil com os EUA, embora Obrador tenha conseguido moldar uma parceria mutuamente benéfica com o presidente republicano, enquanto os dois trabalhavam para conter a migração da América Central.

Com a nova administração, Biden está agora a tentar desfazer o que a Casa Branca apelidou de políticas de imigração “draconianas” da era Trump. Recentemente, a Casa Branca revelou o projeto de lei da nova administração que visa abrir caminho para a neutralização de onze milhões de imigrantes em situação irregular, possibilitando a reunião de famílias que foram separadas quando tentavam atravessar a fronteira.