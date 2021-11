Covid-19. Primeira visita de novo PR de Cabo Verde a Santiago Norte para se inteirar da vacinação

Em comunicado, a Presidência da República informou que José Maria Neves vai deslocar-se aos concelhos de Santa Catarina e Tarrafal, para uma visita à Região Sanitária de Santiago Norte.

O novo chefe de Estado cabo-verdiano vai ainda efetuar uma visita de cortesia aos presidentes das câmaras municipais dos dois concelhos.

José Maria Neves foi empossado na terça-feira como quinto Presidente da República de Cabo Verde, substituindo Jorge Carlos Fonseca, numa cerimónia em que estiveram presentes outros cinco chefes de Estado, incluindo o português Marcelo Rebelo de Sousa.

No dia da tomada de posse, disse que a sua primeira visita oficial poderia ser num dos concelhos do interior de Santiago que estão mais atrasados no processo de vacinação contra a covid-19.

Cabo Vede já atingiu 81,5% de taxa de vacinação com a primeira dose e 61% da população adulta já se encontra completamente vacinada contra a covid-19, segundo dados oficiais.

"Temos concelhos, nomeadamente Tarrafal, Santa Catarina e São Salvador do Mundo onde podemos acelerar por forma a aumentar a taxa de cobertura vacinal", disse hoje no parlamento o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, durante um debate sobre o setor da Saúde.

Segundo o ministro, o Governo está a adotar "estratégias integradas e articuladas" para envolver no processo a sociedade civil, câmaras municipais, partidos políticos, confissões religiosas, artistas e deputados.

"Numa ampla coalizão de esforços por forma a atingir o objetivo primordial: salvar vidas, ganhar em segurança sanitária, libertar o país para a retoma económica", reforçou, lembrando que Cabo Verde tinha como meta vacinar 70% da população adulta até ao final do ano, mas foi alcançado ainda no mês de agosto".

Neste momento, Cabo Verde conta com um total de 38.279 casos positivos acumulados, dos quais 349 resultaram em óbito, 37.838 foram dados como recuperados e há 67 casos ativos.

