Covid-19. Primeiro doente curado em Portugal teve alta de hospital do Porto

Porto, 12 mar 2020 (Lusa) -- Uma das primeiras pessoas internadas no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, com a doença Covid-19 está curada, depois de dois testes negativos, adiantou hoje à Lusa fonte do Serviço Nacional de Saúde (SNS).