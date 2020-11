Covid-19. Primeiro-ministro francês admite impor novas restrições

Foto: Ludovic Marin - Reuters

Em França, o primeiro-ministro, Jean Castex, admite impor novas restrições no país se a pandemia piorar no país. Numa conferência de imprensa, Jean Castex admitiu aliviar as medidas de restrição no Natal se as condições o permitirem.