Covid-19. Projetos inovadores no Facebook ajudam na resposta à pandemia

Nas últimas semanas, o Facebook tem reforçado as ferramentas para ajudar a manter as pessoas conectadas, através de diferentes iniciativas e projetos inovadores.







Em Portugal, a comunidade do Facebook também se tem mostrado criativa e são já vários os projetos desenvolvidos com o objetivo de ajudar a população em diversas áreas em resposta à pandemia Covid-19.Desde o desporto e a cultura à solidariedade, mostramos aqui alguns dos projetos desenvolvidos em Portugal através desta rede social.

Solidariedade

Numa altura em que se impõe o isolamento social e o país está em estado de emergência, um pouco por todo o país tem-se assistido à criação de diversos grupos na rede social que promovem a solidariedade.O grupo Covid-19 Portugal serve como umAqui as pessoas mantêm-se conectadas e ajudam a responder a possíveis dúvidas.Neste âmbito existem ainda grupos criados para promover o apoio em determinadas comunidades, alertar para eventuais problemas ou ajudar a responder a eventuais dúvidas, como é o caso da página Vizinhos de Aveiro Entre estes projetos de solidariedade destacam-se aqueles que funcionam como uma. Estes grupos servem, por exemplo, para fazer chegar bens essenciais aos vizinhos que se encontram em grupos de risco. SOS Vizinho é um dos grupos criados para este fim, contando com o apoio, até ao momento, de 70 especialistas de várias áreas e zonas do país.“O objetivo é ajudar a sinalizar os grupos/doentes de risco de cada região e criar uma rede de distribuição, através de voluntários que se inscrevem online. O SOS Vizinhos pretende, assim, fazer chegar a estas pessoas os bens essenciais de que necessitam, evitando que saiam das suas casas e, consequentemente, estejam mais expostas”, descreve o próprio grupo na sua página online. Vizinho Amigo é um projeto criado por jovens também com o objetivo de promover a entreajuda entre vizinhos para apoiar os grupos de risco.

Cultura

O cancelamento de espetáculos por todo o país não impede que a cultura chegue a todas as casas. Os vários eventos culturais têm encontrado soluções através de redes sociais como o Facebook e o Instagram.. Entre as 16h e as 23h20, o festival irá organizar esta edição especial emno Facebook e Instagram. O festival pretende angariar fundos para o Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Central e o Centro Hospitalar e Universitário de São João.também tem utilizado a plataforma Facebook para transmitir visitas guiadas ao museu e às suas obras de arte mais icónicas sob a máxima de que “a arte é uma ponte que nos une”.iniciou igualmente uma programação no Facebook, incluindo uma conferência em direto na rede social com o coreógrafo e bailarino Steve Paxton a 9 de abril.Para os amantes de literatura, podem seguir o projetoque reúne vários capítulos escritos todos os dias por 40 escritores e artistas plásticos.Também a instituição cultural derecita poemas diariamente em formato vídeo na sua página de Facebook.

Desporto

No âmbito desportivo, para além dos vários projetos individuais que usam as redes sociais para partilhar rotinas de exercício físico, existem outras iniciativas que oferecem soluções para manter os hábitos de exercício físico em casa.É o caso, por exemplo, do Departamento Desportivo e Cultural da Universidade do Minho. Através da página UMinho Sports , o departamento desportivo partilha dicas e planos de treino que podem ser seguidos em casa. Centro Desportivo da Universidade do Porto também aderiu e começou a partilhar vídeos instrutivos de musculação, yoga, receitas saudáveis ou até, exercícios para os mais novos.

Crianças

A pensar precisamente nos mais novos, também têm surgido diversos projetos que utilizam as redes sociais para ocupar as crianças durante esta altura de confinamento obrigatório.Na área da leitura, o grupo dedisponibiliza diariamente, às 11h00, um vídeo onde é contada uma história infantil e as crianças são convidadas a comentar e a partilhar um desenho.Em Viana do Castelo, a biblioteca municipal também partilha todos os dias na página de Facebook diversas histórias e algumas sugestões educativas.Até 13 de abril, a página de Facebook apresenta diariamente desafios e jogos com animais marinhos.

Centro de informações

A nível global, o Facebook disponibilizou a 18 de março um centro de informações sobre o novo coronavírus que está acessível no topo do feed de notícias da rede social.







Crédito : Facebook







Nesta página, os utilizadores têm acesso às notícias e informações mais recentes sobre a Covid-19 partilhadas pelas diferentes instituições, desde as autoridades nacionais de saúde - a Direção-Geral de Saúde no caso de Portugal - à UNICEF e à Organização das Nações Unidas (ONU).

Alerta da OMS no Whatsapp

It’s an honor to work with @WHO to provide this simple service to get the latest information directly from the experts right on WhatsApp. Tap the link below to get started. Share these tips and de-bunked rumors with your friends and family 🙏 https://t.co/WWhbKccdAB pic.twitter.com/EYCuAliCk2 — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) March 20, 2020

Através do número, é possível enviar uma mensagem gratuita e obter informação atualizada sobre diversos temas relacionadas com a pandemia.Para ativar o alerta basta enviar a palvra “Hello” e de seguida receberá uma mensagem a explicar como pode receber as informações que procura, desde os últimos números de infetados e de vítimas mortais a nível global, dicas de proteção, conselhos de viagem e o esclarecimento de alguns mitos que têm vindo a circular.Até ao momento, este serviço está disponível apenas em inglês.Através da implementação de medidas e da criação destas ferramentas, o Facebook diz estar a poiar a comunidade global aA rede social garante estar a trabalhar para garantir que todos tenham acesso a informação fidedigna e na remoção de conteúdo falso, nomeadamente através de um investimento de 100 milhões de dólares na indústria da comunicação.O Facebook diz ainda apoiar os esforços de ajuda nos setores económicos e da saúde, particularmente com a doação de 25 milhões de dólares para ajudar os profissionais de saúde.Para manter a população conectada, a rede social de Mark Zuckerberg diz estar a facilitar os pedidos ou ofertas de ajuda nas suas comunidades, bem como a partilhar recursos e dicas para aqueles que estão em teletrabalho.