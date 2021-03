Covid-19. PSD defende maior aposta do Governo na vacinação e testagem

Em declarações aos jornalistas no final de mais uma reunião sobre a situação da covid-19 em Portugal, que decorreu no Infarmed e reuniu políticos e especialistas, o PSD congratulou-se pela diminuição da incidência da pandemia. Ainda assim, defende a necessidade do Governo se tornar mais competente e apostar na rápida vacinação da população e no aumento da testagem.