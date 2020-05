Covid-19: Rafa diz que objetivo do Benfica é o título em tempos "estranhos"

"Tem sido diferente, não há outra palavra. É algo a que não estávamos habituados, mas temos de nos habituar a isso rapidamente. Se não tomarmos as medidas de segurança que temos tido, acabamos por prejudicar-nos uns aos outros. Temos de saber lidar com a situação e conviver com isso”, afirmou o jogador em declarações à BTV.



O Benfica voltou ao trabalho no campo na segunda-feira, depois da paragem devido à pandemia, com Rafa a dizer que a segurança sanitária nos treinos é algo a que os jogadores se têm de habituar.



“Apesar de ser algo pouco usual, nós, como profissionais de futebol, temos de saber lidar com isso, e vamos saber lidar com a situação. Não é isso que nos vai tirar o foco do que queremos, que é ser campeões”, explicou.



Com 10 jornadas por disputar, o ‘onze’ de Bruno Lage, que já liderou a prova com sete pontos de vantagem, é segundo, com 59 pontos, menos um do que o líder FC Porto, num campeonato cujo último encontro foi disputado em 08 de março.



"Não é por estarmos nesta fase que vamos ter uma abordagem diferente. O nosso foco é sempre ganhar, e vamos continuar a fazer o nosso melhor para conseguimos ganhar os jogos e podermos ser campeões”, defendeu.



O internacional português abordou ainda a maneira como decorrem os trabalhos nesta fase, afirmando que é “estranho” que os trabalhos decorram com o plantel dividido e grupos.



“Estamos habituados a estar todos juntos, a conviver, e agora tem de haver um afastamento para mantermos as regras de higiene. É uma questão de hábito. Não é fácil, mas temos de estar preparados para qualquer coisa que nos apareça à frente. Os responsáveis do Benfica têm feito um trabalho impecável, temos todas as condições para voltar e conseguir fazer o nosso trabalho da melhor maneira”, concluiu.



O Governo anunciou o regresso da I Liga, suspensa em 12 de março, a partir de 30 e 31 de maio, e da final da Taça de Portugal, disputada entre Benfica e FC Porto, embora falte a aprovação da Direção-Geral da Saúde (DGS).