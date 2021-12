Covid-19. Resposta imunitária a doses de reforço varia conforme a vacina

Na investigação, publicada agora na revista médica britânica The Lancet, analisou-se o resultado de injeções com doses adicionais em pessoas que tinham tomado duas doses das vacinas Oxford/AstraZeneca, usada em mais de 180 países e Pfizer/BioNtech, em mais de 145, e concluiu-se que essas doses de reforço são "seguras e aumentam a resposta imunitária".No entanto, não se concluiu que sejam mais eficazes em "proteção contra a infeção ou doença grave".", afirmou o investigador Paul Faust, do hospital universitário de Southampton, no Reino Unido.Como ponto de partida,As terceiras doses foram administradas aos participantes no estudo 10 a 12 semanas após terem recebido a segunda dose de vacina.

"É importante notar que os resultados só se referem ao uso destas vacinas como reforço da vacinação primária e a resposta imunitária conseguida até 28 dias depois. Será preciso mais investigação três meses e um ano depois das doses de reforço, o que fornecerá dados sobre o impacto na proteção a longo prazo e na memória imunológica. Também estamos a estudar o efeito de duas das vacinas em pessoas que tomaram uma dose de reforço após sete a oito meses, mas os resultados só estarão disponíveis para o ano", acrescentou.

































































































Participaram no estudo 2.878 pessoas com 30 anos ou mais de idade. Mais de 900 reportaram no total mais de mil efeitos adversos para além dos mais comuns (fadiga, dores de cabeça e dor no local da injeção), 24 dos quais graves.