Covid-19. Rússia com novo recorde de infeções

Com mais 9.623 casos desde sexta-feira, a Rússia é o país que regista atualmente maior número de casos por dia. O número de mortos subiu para 1.222 depois, com uma aumento de 57 óbitos nas últimas 24 horas.







Acredita-se, no entanto, que o número de pessoas infetadas seja superior ao conhecido, uma vez que não estão a ser realizados testes de despistagem a todos os suspeitos de infeção.







Em Moscovo, cerca de dois por cento da população está infetada com Covid-19. Portanto, mais de 250 mil pessoas testaram positivo ao novo coronavírus só na capital russa.





"De acordo com os testes de triagem de vários grupos populacionais, o número real de infetados é de cerca de dois por cento da população total de Moscovo", revelou Sergei Sobyanin, presidente da câmara de Moscovo.







Os números oficiais indicam que Moscovo conta com 62.658 casos da doença, constituindo de longe o principal foco da epidemia na Rússia.







Sobyanin garantiu que na capital aumentou significativamente a capacidade de teste nas últimas semanas e que Moscovo tem conseguido "conter a propagação da infeção" devido à imposição de medidas como a permanência dos cidadãos em casa.



No entanto, assume que o surto na cidade ainda não atingiu o pico. "A ameaça está, aparentemente, a aumentar", esclareceu.





A Rússia está, à semelhança de outros países, com restrições e em bloqueio desde março, para conter a disseminação do novo coronavírus. E em Moscovo, as pessoas que não obtiveram uma licença especial para livre circulação só podem sair de casa para fazer compras, passear com os cães e despejar o lixo.



Primeiro-ministro diagnosticado com Covid-19





Os casos de infeção pelo novo coronavírus já chegaram ao Governo russo. O primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, está infetado com o novo coronavírus, segundo revelou o Presidente russo.





Mishustin está, desde sexta-feira, em isolamente, tendo entregue provisoriamente o cargo ao vice-primeiro-ministro, Andrei Belousov. Contudo, continuará a acompanhar as questões mais importantes, decisação acordada com Putin.





"À luz desta situação, gostaria de me dirigir a todos os cidadãos russos e pedir que levem a sério a ameaça da infeção pelo coronavírus e sua propagação. Temos as celebrações de maio pela frente e apelo a todos que fiquem em casa e sigam todas as regras de segurança para evitar a propagação da doença", disse Mishustin num comunicado, este sábado.







Também o ministro russo da Construção e Serviços Comunitários, Vladimir Yakushev, foi diagnosticado esta semana com Covid-19.





Vladimir Putin, que está em isolamento desde abril na sua residência em Novo-Ogaryovo, já anunciou que as medidas restritivas se mantém até ao dia 11 de maio, inclusive, quando o país terminar de comemorar os feriados do Dia do Trabalho e do Dia da Vitória.





O ministro russo da Saúde declarou na sexta-feira que o número de crianças infetadas estava a aumentar. Duas crianças morreram na Rússia devido ao novo coronavírus e o estado de 11 outras é considerado preocupante, adiantou.







Apesar de indicar um número relativamente inferior de casos e de mortes comparstivamente aos Estados Unidos, Itália e Espanha, a curva da infeçao na Rússia ainda não atingiu um pico e poderá continuar a aumentar nos próximos dias.