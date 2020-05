Covid-19. Sampdoria e Fiorentina registam análises positivas

Para a formação de Génova, trata-se de três casos novos e a recaída de um dos que já tinha estado doente e fora dado como recuperado.",, que agora não revela os nomes. Antes, tinham sido dados por infetados, e mais tarde como curados, Omar Colley, Albin Ekdal, Morten Thorsby, Antonio La Gumina e Manolo Gabbiadini, além do médico do clube.Mais cedo, fora a Fiorentina a divulgar seis casos positivos, entre os quais três jogadores, nos testes realizados na quarta-feira.Na nota publicada,", os quais foram "colocados em isolamento, de acordo com o protocolo definido".Já os restantes elementos do plantel vão realizar testes esta sexta-feira, de forma a "retomarem os treinos facultativos no relvado".Na quarta-feira,, que se encontra assintomático e foi colocado em quarentena.Vários clubes do futebol italiano iniciaram os treinos individuais esta semana, seguindo a autorização do governo transalpino e cumprindo as normas de segurança sanitária definidas. Contudo, o regresso aos treinos coletivos apenas deverá acontecer em 18 de maio, depois de jogadores e técnicos serem testados de novo.

Ainda assim, há equipas que se mostram contra a retoma do futebol em Itália, como é o caso do Brescia, cujo capitão, Daniele Gastaldello, disse que todo o plantel se opõe a um recomeço da Serie A, devido à crise mundial de saúde pública.