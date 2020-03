Covid-19. Sessenta milhões de pessoas vão ficar de quarentena em Itália

É uma medida nunca antes vista. Todos os habitantes do país têm de ficar em casa e só sair por "motivos comprovados de saúde ou trabalho". As medidas de emergência para tentar travar a progressão do novo coronavírus passam agora a abranger todo o país. A Itália enfrenta a situação mais crítica na Europa, que até segunda-feira passada, atingiu 9.172 pessoas e provocou a morte a 463, tornando-se o 2.º país com mais casos, a seguir à China.