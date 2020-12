Covid-19. Sinovac investe 424 milhões de euros para produzir vacina

A Sino Biopharmaceutical revelou esperar que aquele montante financie o "desenvolvimento e a expansão das capacidades e da produção do CoronaVac", uma das quatro vacinas chinesas contra o novo coronavírus no estágio mais avançado dos ensaios clínicos revelou em comunicado, publicado no portal oficial da bolsa de Hong Kong,O presidente executivo (CEO) da Sinovac, Weidong Yin, acrescentou que a "nova parceria estratégica permitirá melhorar a capacidade de vendas" das vacinas do grupo, "expandir os mercados na Ásia, desenvolver e ter acesso a novas tecnologias e, o mais importante, acelerar os esforços para ajudar a combater a pandemia".Segundo o comunicado da Sino Biopharmaceutical,A Sino Biopharm fica assim com 15,03% do capital da Sinovac Life Sciences.Na sexta-feira, o cientista Wang Junzhi, vice-diretor da equipa de pesquisa e desenvolvimento de vacinas do Conselho de Estado, o executivo chinês, anunciou queA China está a desenvolver quatro das dez vacinas que passaram a última fase de testes clínicos.

A Fosun, grupo chinês que em Portugal detém várias empresas, fez parceria com as farmacêuticas Pfizer e BioNTech para ser o distribuidor local da vacina desenvolvida por aquele consórcio.