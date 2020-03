Covid-19. Sistema de saúde da Indonésia não está preparado

A Indonésia regista 790 casos de Covid-19 e 58 vítimas mortais.Segundo a Reuters, um. Isso traria o número verdadeiro para 34.300, mais do que o Irão.Outros estudos apontam para que os números possam chegar aos cinco milhões em Jacarta, capital do país, até ao final de abril, no pior cenário possível., afirmou Ascobat Gani, professor na Universidade de Jacarta e especialista em saúde pública. “Talvez acompanhemos Wuhan ou a Itália. Acho que estamos nessa faixa”.No entanto, o Governo de Jacarta afirma que o impacto do vírus não será tão avassalador.“Não será assim. O importante é que alertar as pessoas para manterem distância”, afirmou Achmad Yurianto, um alto funcionário do Ministério da Saúde., segundo dados do Ministério da Saúde. O que significa cerca de 12 camas para dez mil pessoas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Coreia do Sul tem 115 camas para dez mil pessoas.Em 2017, a OMS revelou que a Indonésia tinha quatro médicos para dez mil pessoas. A Itália teve dez vezes mais, numa base per capita. A Coreia do Sul tem seis vezes mais médicos.No entanto, Achmad Yurianto frisou que com o distanciamento social não seria necessário um grande número de camas hospitalares e que a equipa médica era suficiente para combater a propagação do novo coronavírus.Já Budi Waryanto, epidemiologista da Universidade da Indonésia, afirmou à Reuters:Apesar de apenas centenas de pessoas tenham sido hospitalizadas por coronavírus, os médicos revelaram à Reuters que o sistema de saúde já estava sob tensão.o, e um médico revelou que teve que usar uma capa de chuva, porque não havia fato de proteção pessoal disponível.A Associação de médicos da Indonésia revelou que, devido ao fraco controlo de infeções, oito médicos e uma enfermeira morreram de Covid-19. Em Itália, onde ocorreram mais de seis mil mortos pelo novo coronavírus, 23 médicos morreram.Uma equipa de um hospital nos arredores de Jacarta ameaçou não trabalhar por falta de equipamentos de proteção, disse outro médico à Reuters.", acrescentou outro médico à Reuters, que pediu para não ser identificado devido à sensibilidade do assunto.O Governo de Jacarta revelou esta semana que tinha adquirido 175 mil conjuntos de equipamento de proteção individual que iriam ser distribuídos por todo o país.Na capital foi aberto um hospital de emergência com capacidade para tratar até 24 mil pacientes. Os médicos e os restantes profissionais de saúde já 500 milde teste rápido que chegaram da China.

O sistema de saúde da Indonésia é altamente descentralizado, tornando difícil para o Governo central coordenar sua resposta em um arquipélago extenso de cerca de 19 mil ilhas que abrangem 5.100 quilómetros.



Exames cancelados



Entretanto, a Indonésia cancelou o próximo exame nacional do país devido a preocupações com a disseminação do coronavírus, uma medida que afetará mais de oito milhões de estudantes do ensino médio, afirmou o ministro da Educação.







"O mais importante é a segurança e a saúde de nossos alunos, de suas famílias e de seus avós", frisou o governanteOs exames nacionais deveriam ser realizados em duas fases, com início em 30 de março e 20 de abril.