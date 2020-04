Covid-19. Sistema de saúde do Japão à beira do colapso à medida que casos aumentam

Duas associações médicas japonesas avançaram, de acordo com a BBC, que o surto do novo coronavírus tem levado a uma redução da capacidade dos hospitais de todo o país., alertaram.Alguns médicos de hospitais privados em Tóquio, a cidade mais afetada, estão a ajudar a testar casos suspeitos de Covid-19 de modo a aliviar a pressão sentida pelo sistema de saúde. “Fazemo-lo para impedir a quebra do sistema”, disse à agência Reuters um dos profissionais. “Sem ajuda, os hospitais podem colapsar”.Em alguns casos, os doentes estão a ser recusados pelas unidades hospitalares. A BBC refere uma situação em que um paciente com sintomas de Covid-19 foi recusado por 80 hospitais antes de ser finalmente observado.

O Japão foi o segundo país do mundo a registar casos de Covid-19, em janeiro deste ano, e o risco de colapso do sistema de saúde surge numa altura em que o número de infetados está relativamente baixo em comparação com outros países.

Os profissionais de saúde queixam-se ainda de falta de equipamento de proteção.O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, tem sido criticado por não introduzir mais cedo restrições para lidar com a pandemia, receando que tal pudesse prejudicar a economia. Apenas na última quinta-feira o líder decidiu alargar a todo o país o estado de emergência que tinha sido imposto a 8 de abril.Este alargamento permite que os governos regionais possam ordenar o confinamento domiciliário, ainda que sem medidas punitivas ou uso de força legal em caso de desrespeito das ordens. O estado de emergência vai prolongar-se até 6 de maio.

Testes começam a aumentar após críticas

Os especialistas criticam ainda o facto de, nas últimas semanas, o Japão ter realizado poucos testes de despiste à Covid-19, o que poderá estar relacionado com a dificuldade em avaliar a velocidade de crescimento da doença no país.Segundo dados da Universidade de Oxford,. A única diferença entre os números dos dois países está nos recuperados: cerca de 1.600 no Japão, em contraste com quase oito mil na Coreia do Sul.Inicialmente, o Governo japonês disse mesmo ser um “desperdício de recursos” a realização de testes em larga escala. Agora, o executivo está a tentar aumentar o número de testes efetuados, tendo o primeiro-ministro anunciado na sexta-feira uma mudança na estratégia a nível nacional., anunciou sexta-feira Shinzo Abe, numa altura em que foram também já criados locais de testagem em modoem várias regiões japonesas.“Se os médicos que realizarem consultas ao domicílio decidirem que é necessário testar esses pacientes, as amostras biológicas serão transportadas até aos centros de testagem e enviadas a empresas privadas de inspeção”, explicou. “Assim, será aliviado o fardo dos centros de saúde pública”.O Japão já registou 10.561 casos de infeção, dos quais 1.657 são recuperados. O país possui agora 220 vítimas mortais.