Covid-19. Szilveszter Csollány morre aos 51 anos

Csollány, que tinha recebido já uma dose de uma das vacinas, apesar de, inicialmente, se ter manifestado contra, foi infetado em novembro do último ano, e já em dezembro foi hospitalizado em estado grave, com necessidade de ventilação mecânica.



Na carreira de ginasta, em que foi também campeão mundial, o ponto mais alto foi o ouro conquistado em Sydney, quatro anos depois de ter sido medalha de prata, também nas argolas, nos Jogos Olímpicos de Atlanta1996.



O presidente da MTSZ, o também campeão olímpico Zoltán Magiar, em 1976 e 1989 no cavalo com arções, assinalou que a morte de Csollány é “uma tremenda tragédia”, que deixa na ginástica um “enorme vazio”.