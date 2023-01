Covid-19. Tailândia mantém "reabertura total" e pede teste apenas a países como Índia e China

De acordo com um comunicado hoje divulgado, a "Autoridade de Turismo da Tailândia (TAT) esclarece que o país continua a receber todos os turistas internacionais sob a política de reabertura total ao turismo, introduzida a 01 de outubro de 2022".

Assim, destacou, "totalmente reaberta ao turismo internacional, a Tailândia mantém a não obrigatoriedade de apresentação de comprovativos de vacinação ou resultados de testes ATK ou RT-PCR aos turistas internacionais", ressalvando que o vice-primeiro-ministro e ministro da Saúde Pública da Tailândia, Anutin Charnvirakul, destacou que "os viajantes internacionais que chegam à Tailândia não são obrigados a apresentar provas de vacinação".

No entanto, o país passou a exigir "um seguro covid-19 e um resultado de PCR negativo a turistas provenientes de países como a Índia ou a China, uma estratégia sanitária adotada também pelos países membros da União Europeia desde a passada sexta-feira, de forma a prevenir o aparecimento de novas variantes da Covid-19".

A Lusa tinha noticiado hoje que a Tailândia tinha começado a exigir um certificado de vacinação contra a covid-19 a todas as pessoas que entram no país, uma restrição aprovada após a reabertura da China e criticada pelas associações de turismo.

No domingo, o Departamento de Aviação Civil da Tailândia disse que os passageiros que não puderem comprovar terem a vacinação em dia devem realizar um teste para detetar o novo coronavírus à chegada ao país.

A entidade veio agora, então, esclarecer que apenas os passageiros de países como a China e Índia estavam sujeitos a testes e ao seguro.

O país recordou ainda que recentemente passou "a oferecer uma extensão do período de estada no destino, de 30 para 45 dias, em vigor desde 01 de outubro de 2022 até 31 de março de 2023, para turistas de países/territórios com direito a isenção de visto, como é o caso de Portugal".

Na mesma nota, a TAT disse que espera "que o relançamento do turismo continue a ganhar força em 2023 e tem como objetivo alcançar os 25 milhões de turistas internacionais - mais do dobro dos 11,5 milhões de visitantes registados em 2022 - e de volta a mais de 50% dos 40 milhões de chegadas internacionais registadas em 2019".