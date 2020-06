Covid-19. Troféu Joaquim Agostinho corre-se em julho

A 43.ª edição do Grande Prémio (GP) Internacional de Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho em bicicleta vai realizar-se entre 18 e 20 de julho, anunciou a União Desportiva do Oeste (UDO), que organiza a prova.