Covid-19. UNITA lamenta "partida precoce" do dirigente do MPLA Luther Rescova

"O que mais nos marca é a sua juventude e partida precoce para lá da dimensão terrena. São imensos e difíceis os desafios que o nosso país tem pela frente, que só poderão ser vencidos através da dedicação, do engenho e da arte dos seus melhores filhos", frisou o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, numa mensagem de condolências.

A página oficial da Presidência da República de Angola na rede social Facebook comunicou ao início da noite de sexta-feira a morte "por doença" de Sérgio Luther Rescova, governador do Uíje e antigo governador de Luanda, aos 40 anos.

A imprensa angolana avançou que o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, esteve na origem do óbito, após o dirigente político ter sido transferido de emergência da província do Uíje para Luanda e internado na Clínica Girassol.

"Neste momento de perda, exprimo em meu nome pessoal e em nome dos militantes, simpatizantes e amigos da UNITA os nossos mais sentidos pêsames à família enlutada, às populações do Uíje, de que era governador, e ao MPLA, partido a que pertenceu", termina o comunicado da principal força política da oposição em Angola.

Luther Rescova nasceu em 16 de maio de 1980, na Damba, cidade da província do Uíje, e ingressou no MPLA em 1998, tendo sido o mais jovem governador de Luanda, entre janeiro de 2019 e maio de 2020, então com 38 anos.

O dirigente partidário passou a desempenhar funções idênticas no Uíje há seis meses, depois de ter integrado a primeira geração de juristas formados pela Universidade Católica de Angola (UCAN), onde lecionou a cadeira de Direito Constitucional.

"Neste momento de dor e consternação, a UCAN junta-se à família pesarosa para chorar a perda prematura do jovem académico, político e governante que, com a sua pouca idade, demonstrou a sua riqueza de espírito e o seu sentido de compromisso para com a pátria e de solidariedade para com os seus irmãos angolanos", escreveu a entidade académica.

Mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, Sérgio Luther Rescova exerceu ainda cargos no Bureau Político e no Comité Central, como secretário nacional da JMPLA (organização juvenil do MPLA), de 2009 a 2019, e deputado na assembleia nacional pelo MPLA, partido do poder angolano.

"Vimos enaltecer estas e outras virtudes que marcaram e impregnaram o ser e o agir de Luther Rescova, com a esperança de que a curta, mas significativa, passagem do falecido por este mundo seja uma verdadeira fonte de inspiração para muitos políticos e para a juventude angolana em geral", termina a nota da Universidade Católica de Angola.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e sessenta e nove mil mortos e perto de 37 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP, tendo Angola contabilizado 218 mortos e 6.246 casos.