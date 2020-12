Covid-19. Vacinação em Espanha começa com os idosos

Araceli Hidalgo, de 96 anos, que reside num lar de idosos em Los Olmos, Guadalajara, foi a primeira espanhola a receber a vacina.

As primeiras 9750 vacinas chegaram no domingo a todas as comunidades e, nas próximas 12 semanas, vão ser distribuídas mais 4,6 milhões de doses para imunizar quase 2,3 milhões de pessoas.







Para esta segunda-feira estava prevista a chegada a Espanha de mais 350 mil doses da vacina. No entanto, segundo o Governo espanhol um problema logístico na fábrica da Pfizer em Puurs, na Bélgica atrasou essa entrega. Na primeira fase de vacinação, Espanha apostou na imunização de residentes e trabalhadores em lares de idosos e nos profissionais de saúde. O Governo espanhol adianta que entre maio e junho terá vacinado entre 15 a 20 milhões de espanhóis.



Início do fim

“Estamos no início do fim, mas há meses que não serão fáceis. O objetivo é imunizar todos os espanhóis”, acrescentou Illa.Espanha vai distribuir 350 mil doses semanais de forma equitativa entre as comunidades. A vacina da Pfizer, com uma eficácia de 95 por cento, requer uma segunda dose 21 dias depois da primeira.Além da vacina da Pfizer e BioNTech, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) deverá prenunciar-se no próximo dia 6 de janeiro sobre a vacina que está a ser desenvolvida pela farmacêutica Moderna, e tudo indica que a decisão será favorável.Salvador Illa recordou que existem ainda outras duas vacinas – AstraZeneca-Oxford e Janssen – em análise pela EMA.

Prudência

Há, no entanto, um longo caminho a percorrer até que a população esteja toda vacinada. Além de as vacinas estarem, para já, a chegar a conta-gotas, a pandemia não pára de evoluir e as infeções em Espanha continuam a aumentar.. O que leva o ministro da Saúde a apelar à “prudência”.Além disso, a pressão nos hospitais persiste, com 10.744 pessoas internadas, das quais mais de 1900 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.”, afirmou Illa.Os especialistas já alertaram para um aumento de infeções a seguir ao Natal devido ao aumento do convívio social.

Imunidade de grupo

Autoridades e especialistas em saúde recordam que as. A tão aguardada imunidade de grupo, que protegerá a população está longe de ser atingida.“Hoje, teríamos de atingir 70 ou 80 por cento dos imunizados entre vacinados e pessoas que ultrapassaram a doença, para ter imunidade de grupo. A mensagem é clara: mesmo com vacina não estamos 100 por cento protegidos e devemos continuar a ser prudentes. As medidas de prevenção não podem ser relaxadas até que a circulação do vírus seja limitada”, frisa Toni Trilla, chefe de Medicina Preventiva do Hospital Clínic de Barcelona.Desde o início da pandemia, Espanha já registou 1,8 milhões de infetados pelo SARS-CoV-2 e pelo menos 50 mil óbitos.