Covid-19. Vacinação no outono em simultâneo com a gripe e para pessoas a partir dos 65 anos

A campanha de vacinação do outono e inverno prevê a coadministração das vacinas contra a gripe e covid-19 em idosos, pessoas com mais de 18 anos com doenças graves, profissionais de saúde e utentes de lares e cuidados continuados.