Covid-19. Vacinas pediátricas chegam hoje a Portugal

A chegada das vacinas, produzidas pelo consórcio farmacêutico Pfizer/BioNtech, ao Polo Logístico e Industrial de Arazede, em Montemor-o-Velho, Coimbra, será acompanhada pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, pelo presidente do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, Rui Ivo, e pelo presidente do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), Paulo Sousa.



A Direção-Geral da Saúde recomendou a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos em 7 de dezembro, na sequência da posição da Comissão Técnica de Vacinação, que considerou, com base nos dados disponíveis, que a avaliação risco-benefício, numa perspetiva individual e de saúde pública, é favorável à vacinação das crianças desta faixa etária.



O processo arranca nos dias 18 e 19 de dezembro, em que os centros de vacinação vão estar plenamente dedicados a esta faixa etária, e começa pelas crianças com 11 e 10 anos e aquelas que têm doenças consideradas de risco para covid-19 grave.



O autoagendamento da vacinação contra a covid-19 das crianças entre os 5 e os 11 anos fica disponível esta segunda-feira, com o Governo a prever que sejam imunizados mais de 600 mil menores até meados de março.



Na sexta-feira, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde anunciou que hoje serão abertas as marcações "online" para esta faixa etária, cuja vacinação arranca no próximo fim de semana, 18 e 19 de dezembro, com as crianças de 11 e 10 anos.



As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem vacinadas, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.