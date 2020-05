Covid-19. Villas-Boas regressa a Marselha para vingar na "Champions"

O treinador português deu uma entrevista ao site RMC Sports ainda em Portugal, mas já de malas feitas para o regresso em França, numa época que não acabou por causa da pandemia de covid-19.Sobre o final abrupto da Liga francesa, o português lamenta, mas evita críticas: "O governo tomou uma decisão difícil para todos, do ponto de vista económico, já que se fala de sobrevivência. Mas o mais importante era a saúde, a proteção da vida humana. Penso que estava claro para todos... ainda se tinha de ver a matéria dos apuramentos para as provas europeias, mas as palavras do primeiro ministro foram muito claras, era para acabar".A qualificação para a "Champions", por o clube ir em segundo lugar, teve desta vez um sabor diferente. "".", disse ainda Villas-Boas.





Encarar a "Champions" com otimismo







Agora, fica a vontade de "fazer boa figura" na Liga dos Campeões.", adverte, mesmo esperando resultados satisfatórios.Para Villas-Boas, "”.", acrescentou.", disse ainda.