Covid:19: Mike Pompeo diz que África também deve pedir alívio da dívida à China

Questionado sobre o alívio da dívida numa entrevista telefónica com correspondentes internacionais, Mike Pompeo afirmou que está a ser avaliado o "como e quando".

"Estamos constantemente a avaliar o como e quando. O G20 deu um bom primeiro passo ao concordar com o alívio da dívida para os países de mais baixos rendimentos e apelando a que todos os países do grupo façam isso, bem como o G7 no que diz respeito à resposta à covid-19", declarou Pompeo.

O G20 propôs na semana passada uma suspensão dos pagamentos da dívida sobre os empréstimos bilaterais para os países mais endividados e com baixos rendimentos.

"Congratulo-me com este apoio financeiro que está sendo dado aos países africanos de baixos rendimentos, no que diz respeito a suspensão da dívida tanto em termos bilaterais, como dívida relativa aos países membros do G20, mas queria também lembrar toda a gente da grande quantidade de dívida que o Partido Comunista Chinês impôs aos países africanos e os países africanos também deveriam considerar isso", realçou.

Mike Pompeo defendeu que os países africanos devem pedir à China um alívio da dívida contraída no âmbito de "acordos com termos extremamente onerosos" e que "vão ter impacto sobre os africanos durante muito tempo", um alívio que "não está garantido".

O chefe da diplomacia norte-americana considerou que a pandemia provocada pelo novo coronavírus vai obrigar a "reajustamentos financeiros" e acrescentou que as equipas dos EUA "trabalham com instituições multilaterais" para ter a certeza que avaliam bem todas as situações e respondem da melhor forma.

Recentemente, os ministros africanos das Finanças pediram aos credores internacionais a mobilização "urgente e imediata" de 100 mil milhões de dólares (92 mil milhões de euros), dos quais 44 mil milhões de dólares (41 mil milhões de euros) serão utilizados para alívio da dívida de todos os países africanos.

Se a crise continuar, os ministros africanos admitem que sejam necessários 50 mil milhões de dólares (46 mil milhões de euros) adicionais para financiar a reconstrução em 2021, um valor que terá em consideração a suspensão do pagamentos de juros.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 207 mil mortos e infetou quase três milhões de pessoas em 193 países e territórios. Perto de 810 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.