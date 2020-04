CPLP adia posição para depois de reunião extraordinária, "quando se realizar"

A situação da Guiné-Bissau "era uma matéria que iria ser discutida à margem da reunião extraordinária de ministros das Relações Exteriores e Negócios Estrangeiros da CPLP, que era para ter lugar em abril para discutir a questão da mobilidade", mas que acabou por ser cancelada por causa da pandemia, afirmou, em declarações à Lusa, Francisco Ribeiro Telles.

Assim, "vamos aguardar por uma próxima reunião para uma posição da própria CPLP em relação aos desenvolvimentos na Guiné-Bissau", acrescentou.

Até lá, a posição da CPLP "é a expressa pela própria comunidade internacional presente naquele país, e falo nomeadamente das Nações Unidas, da União Europeia, da CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental), e a que a CPLP também tem feito através de comunicados", referiu.

Essa posição traduz-se em "aguardar pela decisão das autoridades competentes daquele país, nomeadamente do Supremo Tribunal de Justiça quanto à validação dos resultados eleitorais das últimas eleições presidenciais", sublinhou o diplomata.

A 13 março, o Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, país que tem neste momento a presidência rotativa da CPLP, disse esperar por uma solução na Guiné-Bissau que apure quem foi o Presidente da República eleito, para que aquele possa exercer as suas funções de acordo com as leis do país.

"O que nós gostaríamos de ver na Guiné-Bissau, o que não é nada fácil neste momento, é que a solução que fosse encontrada se traduzisse neste facto: apurar-se de facto quem foi eleito Presidente da República e a pessoa exercer essas funções por um processo legitimado de acordo com a Constituição e as leis da Guiné-Bissau", afirmou então o Presidente de Cabo Verde.

Para o chefe de Estado cabo-verdiano, a situação na Guiné-Bissau é "muito complexa", tem suscitado posições diferenciadas dos atores políticos no país, mas também dos observadores e das organizações internacionais.

A Guiné-Bissau vive mais um momento de tensão política, depois de Umaro Sissoco Embaló, dado como vencedor das eleições presidenciais do país pela Comissão Nacional de Eleições, ter tomado posse em 27 de fevereiro como Presidente do país, quando ainda decorre um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça, apresentado pela candidatura de Domingos Simões Pereira, seu opositor, que alega graves irregularidades no processo.

Apesar do contencioso eleitoral na Guiné-Bissau, como Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca recebeu Sissoco Embaló, na cidade da Praia, em janeiro, quando este se apresentava na qualidade de Presidente eleito.

O autoproclamado Presidente, Umaro Sissoco Embaló, demitiu Aristides Gomes, que lidera o Governo que saiu das legislativas e que tem a maioria no parlamento do país, e nomeou Nuno Nabian para o cargo.

Após estas decisões, os militares guineenses ocuparam e encerraram as instituições do Estado guineense, impedindo Aristides Gomes e o seu Governo de continuar em funções.

As Nações Unidas, a UE e a CPLP apelaram ao diálogo e à resolução da crise política com base no cumprimento das leis e da Constituição do país.