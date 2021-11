Críticas à gestão da dupla vacinação

A associação portuguesa de medicina geral e familiar lamenta as dificuldades na vacinação contra a gripe e a covid. Nuno Jacinto apela à Direção Geral de Saúde que tome medidas urgentes para debelar as confusões entretanto criadas e diz que é preciso mais clareza.Ouvido pela jornalista Rosa Azevedo, Nuno Jacinto admite que a taxa de vacinação para a gripe e para a terceira dose da covid está abaixo do desejável, o que potencia a probabilidade de doença. Diz mesmo que estão a ser repetidos erros.Nuno Jacinto concorda com Gouveia e Melo. O ex-coordenador do processo de vacinação contra a covid criticou ontem a forma como a DGS decidiu associar a terceira dose da vacina covid à da gripe. Gouveia e Melo considera uma ideia peregrina pensar que se pode administrar o reforço contra o novo coronavírus como se fosse uma vacinação da gripe normal.Um erro, assinala também Carlos Robalo Cordeiro, do gabinete de crise da Ordem dos Médicos. Até porque a falta de doses da vacina da gripe atrasa o processo.Quanto ao aumento de casos de covid-19, o também diretor do serviço de pneumologia dos hospitais de Coimbra nota já um aumento da pressão sobre os hospitais e revela que em Coimbra já foi preciso reativar enfermarias só para doentes covid.O presidente da associação nacional de médicos de saúde pública, Ricardo Mexia, admite que foi precipitado fechar centros de vacinação: