Cuba inicia desconfinamento com promoção do turismo nacional

Cuba fechou portas ao turismo no final do mês de março, não tendo até agora anunciado uma data para a reabertura das fronteiras, embora as embaixadas de vários países com representação em Havana tenham avançado que tal só deverá acontecer no mês de agosto.

O Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, deverá anunciar hoje as medidas num programa de televisão estatal, com uma primeira etapa dividida em três fases.

Quase todos os municípios e províncias de Cuba estão há quase um mês sem incidentes relacionados com a doença, não havendo registo de mortes nos últimos 11 dias, segundo o governante, que acredita que o país está "em condições de voltar à normalidade".

Havana tem sido o epicentro do coronavírus em Cuba, concentrando quase todos os casos, e deverá ser a última localidade a ser incluída no calendário de normalização.

O país vai manter no entanto o uso obrigatório da máscara nos espaços públicos, numa primeira fase, tendo o Conselho de Ministros aprovado medidas que abrangem os setores da saúde, turismo, comércio externo e interno, transportes, educação, desporto e cultura.

O turismo, segunda fonte de receitas em divisas para o país, tem sido uma das áreas económicas mais afetadas pelo encerramento das fronteiras e dos serviços hoteleiros.

Sem avançar datas, o primeiro-ministro cubano, Manuel Marrero, disse na quarta-feira que a abertura será apenas para o turismo local, numa primeira fase, iniciando-se o turismo internacional numa segunda fase, de forma gradual, e apenas nas instalações localizadas nas ilhas e ilhéus situados no Norte e Sul do arquipélago.

Entre as medidas previstas para a chegada dos visitantes estrangeiros está a realização de testes PCR (reação em cadeia da polimerase) para detetar se estão infetados com o novo coronavírus.

Os hotéis terão um sistema de vigilância clínico-epidemiológica, devendo respeitar limites de ocupação, com as piscinas abertas apenas a 30% da sua capacidade. O acesso às praias também estará sujeito a medidas de controlo, segundo o governante.

O ano letivo, interrompido em abril, só deverá ser retomado em setembro.

Cuba comunicou na quarta-feira apenas seis novas infeções pelo coronavírus SRA-CoV-2, permanecendo nessa data sem mortes pelo 11º. dia consecutivo.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 413 mil mortos.