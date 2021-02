Defesa é "seguro contra todos os riscos" que ameaçam o país, diz João Gomes Cravinho

"Creio haver, na sociedade portuguesa, um amplo reconhecimento do esforço feito por todas e todos na Defesa Nacional na resposta à pandemia", considerou João Gomes Cravinho, no decorrer de uma celebração `online` dos 30 anos da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional (DGPDN), na qual participaram ex-ministros e dirigentes da instituição.

Salientando os "tempos extraordinários" que se vivem no país e no mundo, com a pandemia do novo coronavírus, "numa escala nunca antes vista" desde a gripe pneumónica, Gomes Cravinho assegurou que a Defesa continuará a dar resposta à crise.

"A mensagem fundamental, em que nunca é demais insistir, é que a Defesa Nacional é um seguro contra todos os riscos que possam ameaçar Portugal e que é preciso tirar todas as lições desta crise para melhor preparar a nossa resposta e dos nossos aliados e parceiros a emergências futuras", vincou.

O governante salientou o "esforço adicional" que tem sido feito pelos vários setores da Defesa no último ano, mantendo "as missões vitais e, a par disso, contribuindo também de forma decisiva para a resposta nacional à covid-19, muitas vezes de maneira inovadora".

João Gomes Cravinho apontou que um dos "temas centrais" do seu mandato tem sido o "reforço de uma cultura de segurança e defesa verdadeiramente nacional", sublinhando a importância de continuar a "trabalhar para promover interesse e conhecimento maiores pelos temas da Defesa Nacional no conjunto da sociedade portuguesa".

No combate à pandemia, Cravinho elogiou o "papel central" da DGPDN, nomeadamente na elaboração de um trabalho que reuniu dados sobre o papel das Forças Armadas nos países da União Europeia e da NATO na resposta à pandemia, bem como a criação de uma `task force` que tem permitido a troca de melhores práticas pelos diferentes Ministérios da Defesa.

Quanto à cooperação no domínio da Defesa, o ministro apontou que esta deve ser alargada a países não-lusófonos, sem esquecer os desafios apresentados no contexto da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, com a construção de uma política comum de segurança e Defesa "mais forte".

Para assinalar a data, a Direção-Geral de Política da Defesa Nacional reuniu, num livro digital, várias dezenas de testemunhos de personalidades ligadas à entidade, entre elas o atual ministro da tutela, João Gomes Cravinho, mas também ex-ministros da Defesa, entre eles, Augusto Santos Silva, António Vitorino e José Pedro Aguiar Branco.

A DGPDN é uma estrutura que apoia o Ministério na construção das linhas políticas para a Defesa, nomeadamente no planeamento, estudo e elaboração propostas e orientações de nível político-estratégico.