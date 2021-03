Denunciados problemas de acesso físico a locais de vacinação

Foro: Lusa

As dificuldades no acesso à vacina, não se ficam pela falta de doses.Estão a ser denunciados problemas no acesso físico a locais de vacinação Covid, para pessoas com mobilidade reduzida. É o caso de Paulo, um doente com Esclerose Lateral Amiotrófica.