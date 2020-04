Depois do furacão Lorenzo, agricultores temem efeitos do coronavírus

"Preveem-se tempos muito difíceis para os agricultores", considera, em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação Agrícola da Ilha das Flores, Valter Câmara.

"Ao fim de seis meses da passagem do furacão, quando poderiam as coisas começar a entrar na sua mínima normalidade - temos um barco que encosta já quinzenalmente nas Flores e transporta as mercadorias necessárias -, agora vem o novo coronavírus, que vai trazer sérios e graves problemas. Com certeza que a carne, que é o nosso principal setor, vai ter sérios problemas no seu preço, que irá baixar", concretiza o dirigente.

A passagem do furacão Lorenzo na noite de 01 para 02 de outubro de 2019, a 70 quilómetros a oeste da ilha que marca o ponto mais ocidental da Europa, com categoria 2 na escala de Saffir-Simpson, deixou graves impactos no setor agrícola de várias ilhas da região.

Na ilha das Flores, concretamente, a intempérie provocou "um constrangimento muito grande, porque foi na época alta de exportação" de animais.

"A época alta de exportação da ilha das Flores é nos meses de outubro, novembro e a primeira semana de dezembro. O furacão passa em 02 de outubro e nós ficámos com animais retidos muito tempo", esclarece Valter Câmara.

A agitação marítima provocada pelo Lorenzo destruiu o Porto das Lajes das Flores, principal porta de entrada e saída de mercadorias do grupo Ocidental, provocando constrangimentos no abastecimento às ilhas das Flores e do Corvo e na exportação de gado vivo.

Entre outubro e janeiro, o transporte de bovinos foi assegurado por embarcações de tráfego local e através do fretamento de uma plataforma marítima com reboque.

Só em janeiro, com o fretamento no navio Malena, é que a situação se "regularizou".

Valter Câmara afirma que, até janeiro, o gado "foi saindo, mas foi saindo muito pouco". Transitaram "animais de um ano, de 2019, para janeiro e fevereiro de 2020, o que causou perdas para os agricultores, porque têm o seu maneio da exploração preparado de forma a escoar os animais naquela altura".

Quando habitualmente, no período de inverno, têm de alimentar as mães dos vitelos exportados, com os alimentos recolhidos no verão, desta vez tiveram de dar de comer aos vitelos retidos e às mães.

Para estes casos, foi "instituído um regime de apoio extraordinário a conceder à aquisição de produto de categoria fibrosa, destinado à alimentação do efetivo pecuário das ilhas das Flores e do Corvo, visto que os efeitos do furação Lorenzo também se repercutiram na limitação da produção e diminuição das quantidades de alimento forrageiro destinado à alimentação animal", informou o diretor regional da Agricultura, José Élio Ventura, em resposta escrita à Lusa.

"O apoio cifrou-se numa comparticipação de 7,5 cêntimos por cada quilograma de alimento adquirido, tendo sido apoiada a aquisição de mais de 800 toneladas, o que representou mais de 60 mil euros", prosseguiu.

O levantamento dos "prejuízos decorrentes da dificuldade de escoamento dos animais vivos a partir das Flores e do Corvo" está "em fase de conclusão", sendo que "a portaria enquadradora será esta semana remetida às organizações de produtores, para parecer".

Entre danos em infraestruturas, colheitas e constrangimentos na exportação de animais, o Governo Regional recebeu 210 candidaturas a apoios, com prejuízos globais "num montante superior a 441 mil euros", adiantou o diretor regional.

Das 210 candidaturas, foram já aprovadas 168, correspondendo a um apoio superior a 303 mil euros.

Os pedidos vêm não só do grupo Ocidental (Flores e Corvo), onde se estima um prejuízo de 56 mil euros, como também do grupo Central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira), de onde chegaram 153 candidaturas, tendo já sido entregues aos agricultores 259 mil euros.

Na sequência da passagem do Lorenzo pelos Açores, foi estabelecido um regime excecional de apoio extraordinário ao setor agrícola, para "o restabelecimento do potencial produtivo, a recuperação das infraestruturas e a compensação por perdas relevantes nas culturas das explorações afetadas", frisou José Élio Ventura.

"O apoio financeiro aos produtores teve como critério a atribuição de uma comparticipação até um máximo de 75% do montante dos estragos efetivamente verificados e inventariados pelos Serviços de Desenvolvimento Agrário de ilha, em produções agrícolas e em infraestruturas".

O diretor regional da Agricultura referiu que, "naquilo que é competência exclusiva do Governo Regional, o processo ficará integralmente concluído até ao final do segundo semestre deste ano.

O furacão Lorenzo causou 255 ocorrências, que resultaram na necessidade de realojar 53 pessoas e num prejuízo de 330 milhões de euros.