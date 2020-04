Dez recém-nascidos infetados pelo novo coronavírus na Roménia

"Os resultados dos testes mostram que um total de 10 recém-nascidos testaram positivo para a covid-19" nos últimos dias, afirmou hoje o Ministério da Saúde da Roménia em comunicado citado pela agência local Agerpres.

"Apenas uma mãe está internada na unidade de saúde", enquanto as nove restantes deixaram o hospital com os seus respetivos bebés entre 02 e 04 de abril e estão em quarentena em suas casas, disse o ministro da Saúde, Nelu Tataru.

Até agora, os recém-nascidos não apresentaram sintomas da covid-19, causada pelo novo coronavírus.

O ministro ordenou uma investigação epidemiológica no centro para determinar a origem das infeções.

Esses resultados surgiram após testes realizados em 49 mães e nos seus recém-nascidos na maternidade do Hospital Municipal de Timisoara, no oeste do país, desde 01 de abril.

De acordo com um anúncio do governo no domingo, um total de 25 pessoas - incluindo médicos, mulheres que já deram à luz e uma mulher grávida -- tinham até agora testado positivo na maternidade do Hospital Municipal Timisoara.

A Roménia confirmou 4.417 casos de infeção pelo novo coronavírus e 182 mortes de pacientes diagnosticados com a covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 75 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 290 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.