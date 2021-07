Diminuição de casos em Cabo Verde a um ritmo mais lento

"Há uma tendência para a melhora da situação epidemiológica, embora se registe uma diminuição do número de casos num ritmo mais lento do que nas semanas anteriores", disse o diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, durante o balanço semanal da evolução da pandemia em Cabo Verde, realizado hoje, na Praia.

No período crítico da pandemia no arquipélago, Cabo Verde registou uma taxa de incidência acumulada de covid-19 a 14 dias (um indicador utilizado internacionalmente) de 727 casos por cada 100.000 habitantes, de 26 de abril a 09 de maio, mas que desde então está em queda.

O responsável adiantou que nos últimos 14 dias, período de 12 a 25 de julho, Cabo Verde analisou 15.238 amostras, que comprovaram 565 casos novos de covid-19, correspondendo a uma taxa de positividade de 3,7%.

No período anterior, de 28 de junho a 11 de julho, foram analisadas 14.050 amostras, que identificaram 628 novos casos de covid-19, correspondendo a uma taxa de positividade de 4,5%.

"Ainda há uma situação que não está consolidada e requer a atenção das pessoas. Não podemos baixar a guarda, apesar de a situação parecer melhor", sublinhou o diretor nacional de Saúde, apelando à manutenção dos cuidados por parte da população.

Segundo Jorge Noel Barreto, a taxa de incidência acumulada de covid-19 em Cabo Verde manteve-se nos 100 casos por 100 mil habitantes - tal como no período anterior -, a taxa de positividade (casos positivos em função das amostras) continua abaixo dos 4% e o índice de transmissibilidade (Rt) em 0,98, pelo que numa matriz de risco o arquipélago está numa zona "verde".

"Mas a situação precisa de ser consolidada", insistiu.

Dos 22 concelhos do arquipélago, sete já apresentam uma taxa de incidência acumulada a 14 dias inferior a 25 casos por 100 mil habitantes, quando na semana anterior eram cinco, mas oito ainda estão acima dos 150 casos por 100 mil habitantes.

Jorge Noel Barreto destacou ainda a situação da Praia, com uma taxa de incidência acumulada de 90 casos por 100 mil habitantes, que aumentou nos últimos 14 dias, motivando a preocupação das autoridades, por ser o principal foco da doença no país.

No balanço feito hoje, a Direção Nacional de Saúde contabilizou 12 mortes por complicações associadas à covid-19 no arquipélago em julho, quando em junho foram 22 e em maio 45.

De acordo com os números apresentados hoje, até à passada sexta-feira já tinham sido administradas em Cabo Verde 154.916 doses de vacinas contra a covid-19, equivalente a 38% das 409.050 recebidas até ao momento no país.

Nesta altura, pelo menos três dos 22 concelhos já apresentam taxas de vacinação, com uma dose, acima de 60% da população adulta. Além disso, 4,8% da população adulta estimada no arquipélago já recebeu as duas doses das vacinas disponíveis (37,1% dos adultos receberam uma dose até ao momento), mas com previsão de a campanha de vacinação "acelerar" com a administração da segunda dose em agosto.

"São resultados animadores", destacou Jorge Noel Barreto.

O Governo cabo-verdiano definiu a meta de vacinar este ano pelo menos 70% da população adulta do arquipélago.