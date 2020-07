Diretora de Lar em Melgaço constituída arguida

Foi constituída arguida a diretora de um Lar em Melgaço, no distrito de Viana do Castelo. Nas celebrações da Páscoa, esta responsável do Centro Paroquial de Paderne deu a cruz a beijar a, pelo menos, 17 utentes da instituição. Agora, a diretora do lar vai ter de responder na justiça pelo crime de propagação de doença.