Djokovic agradece nas redes sociais apoio de seguidores

"Obrigado a todos, pelo mundo, pelo vosso apoio permanente. Sinto-o e agradeço-o enormemente. Obrigado à minha família e à Sérvia", escreveu no Instagram o sérvio, a partir do Park Hotel onde continua retido.



O nove vezes campeão do Open da Austrália tem estado envolvido em polémica nos últimos dias, uma vez que continua retido por lhe ter sido negada a entrada no país para disputar o primeiro 'major' da temporada, ao qual chegou ao abrigo de uma exceção médica que não justificou, o que acarretou o cancelamento do visto.



O sérvio, que não se vacinou contra a covid-19, apresentou um recurso na tentativa de evitar a deportação do país que exige certificado de vacinação a todos os que pretendam chegar à Austrália. As exceções existem, mas para que tenha uma 'condição médica grave', tenha contraído a doença e recuperado nos seis meses anteriores ou tenha reação adversa ao fármaco.



O cancelamento do visto de entrada causou tensão diplomática entre a Sérvia e a Austrália, com o presidente sérvio a falar mesmo de perseguição ao tenista. Do lado australiano, argumenta-se que não há exceções na hora de aplicar as leis fronteiriças.