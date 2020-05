Doações complementam necessidades dos Hospitais de Coimbra

"É um movimento de apoio social, individual e coletivo fantástico. A solidariedade do povo português é esmagadora e ainda nos consegue surpreender", salientaram à agência Lusa as administradores hospitalares Marta Bronze e Zita Espírito Santo, do Gabinete de Coordenação das Doações no período da pandemia.

Segundo Zita Espírito Santo, houve necessidade de o conselho de administração do CHUC criar este gabinete, que inicialmente englobava mais uma administradora hospitalar, porque "o envolvimento da sociedade civil foi de tal forma grande" que "choveram" doações de todas as áreas e regiões de Portugal, e até do estrangeiro, através dos emigrantes.

Desde 19 de março que o gabinete passou a receber doações de bens alimentares, equipamentos de proteção individual, bens pecuniários, produtos farmacêuticos, equipamentos médico-cirúrgicos e informáticos, serviços e empréstimos, que são alvo de um registo criterioso de entrada.

"As pessoas quiseram doar bens que fossem úteis ao hospital e aos seus profissionais de saúde que estão a trabalhar com doentes covid-19", salientaram as duas administradoras hospitalares, acrescentando que os profissionais "ajudam os bens a chegar ao sítio certo".

O CHUC possui vários polos (Hospital Geral - Covões, Hospital Pediátrico, Maternidades Bissaya Barreto e Daniel de Matos e Hospital Sobral Cid), pelo que "existe a preocupação de uma distribuição criteriosa", sublinham Marta Bronze e Zita Espírito Santo.

Sem gerar excedentes, as doações acabam por ser um complemento às necessidades normais do CHUC, que, com a pandemia da covid-19, também viu aumentar as suas necessidades diárias, referem as responsáveis, que dedicam praticamente todo o seu tempo de trabalho a coordenar as dádivas.

Além de milhares de viseiras e máscaras, o gabinete de doações recebe também, semanalmente, uma tonelada de fruta "de muito boa qualidade" e uma quantidade expressiva de bens alimentares que passa pelo crivo dos nutricionistas antes de ser distribuída.

Entre as ofertas, contam-se cabazes de Páscoa aos profissionais de saúde em serviço no Hospital Geral (Covões), `tablets` para os doentes poderem contactar com os familiares, e serviços, como a desinfeção do interior das viaturas de quem está linha da frente contra a covid-19 e aumento do `plafond` de Internet, bem como empréstimo de viaturas aos hospitais para prestarem cuidados médicos ou de enfermagem ao domicílio.

O gabinete também contabiliza as doações das "costureirinhas" voluntárias que, em casa, produzem botas de proteção e cogulas para o CHUC, que disponibilizam o tecido, de acordo com as características técnicas divulgadas em dois vídeos produzidos para o efeito.

O CHUC tem contado também com a colaboração da Associação Académica de Coimbra que, durante este mês, promove a campanha "Dar Palmas à Ação", para angariar fundos para apoiar a criação de um novo Serviço de Medicina Intensiva dedicado ao combate da covid-19.

O presidente do conselho de administração, Fernando Regateiro, destacou a "atenção e carinho com os que os doadores têm vindo a olhar para o CHUC, canalizando doações em volume muito significativo".

"É muito confortável e gera um sentimento de maior tranquilidade saber que, em determinadas áreas, nomeadamente de equipamentos de proteção, houve uma mobilização extraordinária da sociedade civil e instituições que, sem serem solicitadas, de imediato nos contactavam", sublinhou.

Para o responsável, que mostrou "profundo reconhecimento e sentida importância das doações", é difícil nomear as áreas em que a espontaneidade de apoio ocorreu, "algumas em momentos em que era difícil receber esses apoios porque havia escassez no mercado".