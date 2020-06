Dono da Zara e Massimo Dutti com prejuízos de 409 ME no seu primeiro trimestre

DR

O grupo espanhol Inditex, dono da Zara e Massimo Dutti, líder mundial da venda de roupa a retalho, anunciou hoje um prejuízo de 409 milhões de euros, no trimestre de fevereiro a abril, e uma queda de 44% das receitas.