"É assustador". Antigo diretor dos CDC enumera dez verdades sobre a Covid-19

“Nos meus 30 anos em saúde pública global, nunca vi nada assim”, disse Tom Frieden na quarta-feira enquanto participativa numa audiência do Comité da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos sobre a resposta à pandemia.







“É assustador. É sem precedentes”, acrescentou ao antigo diretor dos CDC, atual presidente e CEO da organização Resolve to Save Lives. Os EUA são o país mais afetado pelo novo coronavírus. Registam mais de 1,2 milhões de infetados e o número de óbitos é superior a 73 mil. Só nas últimas 24 horas registaram-se 2.073 mortos.





Durante a audiência, Tom Frieden enumerou as “ dez verdades claras ” do novo coronavírus, expondo o cenário pandémico nos EUA e no mundo.

“Está muito mau” em Nova Iorque

Nova Iorque é o epicentro do novo coronavírus nos EUA., de acordo com a Universidade de Johns Hopkins . “Está muito mau”, diz Frieden.O antigo diretor dos CDC afirma que, apesar de o número de mortes ter vindo a decrescer substancialmente,Tendo em conta o número de infetados em todo o país, Frieden calcula que a pandemia provocará a morte de pelo menos 100 mil pessoas até ao final de maio.

“É apenas o começo”

, declarou Frieden.Especialistas têm vindo a defender esta mesma opinião e que apesar de alguns países registarem diminuições dos números de casos e de mortes, nada impede uma segunda ou mais ondas de novos casos.Um estudo recente prevê mesmo que a pandemia pode prolongar-se por mais dois anos e alerta que a situação pode ficar “consideravelmente pior do que vimos até agora”.O ex-diretor do CDC explicou ainda que os dados utilizados para monitorizar tendências podem ajudar a impedir que pequenos aglomerados se transformem em surtos. Isto é, Frieden defende que os dados podem ajudar a travar a transformação de surtos em epidemias.

“Enclausurar o vírus”

Com a crescente evolução da pandemia nos EUA, muitos Estados decidiram impor o confinamento obrigatório, como a Califórnia e Nova Iorque.Apesar disso, alguns Estados estão agora a levantar algumas das medidas de restrição.“Agora que mostramos que podemos achatar a curva e que os nossos esforços para controlar a propagação do vírus estão a funcionar, precisamos de nos concentrar num plano inteligente e eficaz para interromper a pausa em Nova Iorque”, anunciou o governador deste Estado, Andrew Cuomo, na semana passada.

Encontrar um equilíbrio

Uma análise do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington sugere mais de 130 mil óbitos nos EUA até agosto tendo em conta o impacto do levantamento das medidas de restrição.

Proteger os “heróis na linha da frente”

Referindo-se aos profissionais de saúde, Tom Frieden considera que é imperativo “proteger os heróis da linha da frente desta guerra”.De acordo com uma estimativa do próprio CDC, mais de nove mil profissionais de saúde foram infetados pelo SARS-CoV-2.

Proteger os mais vulneráveis

Para além destes profissionais, Frieden diz que é igualmente necessário proteger as pessoas que se encontram nos grupos de risco, isto é, com idades superiores a 65 anos, e a população com doenças associadas que podem agravar a infeção por Covid-19, como doenças cardíacas, respiratórias e diabetes.

Cooperação entre Governo e privados

, argumentou Frieden.Atualmente existem vários projetos em busca de uma vacina, mas a previsão de quando estará disponível não é consensual. Cientistas italianos dizem ter desenvolvido a primeira vacina, mas ainda existem muitas dúvidas. No Reino Unido, a Universidade de Oxford já começou a testar a vacina contra o novo coronavírus e a responsável pelo estudo mostrou-se otimista na disponibilização desta vacina ainda este ano.Já Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infeciosas, anunciou em março a possibilidade de uma vacina ficar disponível entre um ano a 18 meses.

Não descurar as outras doenças

Frieden sublinha que, apesar de enfrentarmos uma pandemia,. Desde o início do surto, muitos pacientes têm suspendido consultas e tratamentos com receio de visitar hospitais. Em muitos casos, este adiamento pode ter consequências graves no diagnóstico.

Preparação é fundamental

Por último, Frieden destaca a importância de estarmos preparados para futuros surtos. “É inevitável que ocorram surtos futuro. Não é inevitável que continuaremos tão desprevenidos”, concluiu o presidente e CEO da organização “Resolve to Save Lives”.







Em todo o mundo, a Covid-19 já infetou mais de 3,7 milhões de pessoas, das quais mais de 263 mil morreram.