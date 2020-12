É ou não é? Ministro defende reestruturação da TAP para tornar empresa sustentável. "Não há cá Bruxelas"

Disse o ministro das Infraestruturas na RTP que este "é o plano de reestruturação que a TAP precisa para ser uma companhia viável e sustentável a prazo".





Pedro Nuno Santos diz que agora vai começar o trabalho com Bruxelas, mostrando-se no entanto confiante que o plano será aceite."O que interessa aqui é a companhia que vamos ter", afirmou, referindo que "o pior que poderia acontecer" era ter uma companhia aérea que sobrevivesse aos próximos anos sem resolver os problemas."O envolvimento" das estruturas sindicais, até agora, "foi o envolvimento possível", argumentou Pedro Nuno Santos. "O plano de reestruturação demora o seu tempo a ser desenvolvido, nós temos poucos graus de liberdade, estamos perante um problema gravíssimo e é nesse quadro de liberdade restrita que podemos trabalhar com os sindicatos", frisou."São alternativas duras", reconheceu o responsável político pelo destino da companhia aérea portuguesa, quanto às propostas para os trabalhadores.Em cima da mesa estão alternativas ao despedimento, como as rescisões amigáveis, as reformas antecipadas, licenças sem vencimento e o meio tempo.O plano de reestruturação enviado a Bruxelas prevê o despedimento de 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine e 750 trabalhadores de terra, a redução de 25 por cento da massa salarial do grupo e do número de aviões que compõem a frota da companhia, divulgaram os sindicatos que os representam.Pedro Nuno Santos referiu que Bruxelas já tinha avisado Lisboa em 2019 quanto às dificuldades que a TAP atravessava, o que impediu que a empresa beneficiasse do Quadro temporário Covid, o pacote de ajudas de resposta à pandemia de Covid-19.O ministro das Infraestruturas sublinhou contudo que, a ter sido possível, isso "não teria feito qualquer diferença", dando o exemplo dos cortes a que várias companhias aéreas de bandeira europeias estão a ser obrigadas.A proposta inicial do plano de reestruturação da TAP foi entregue pelo Governo à Comissão Europeia no dia 11 de dezembro, último dia do prazo, e prevê para o próximo ano um auxílio do Estado de 970 milhões de euros.O Executivo estima que a TAP tenha condições para começar a devolver os apoios do Estado em 2025, mas até lá poderá ter de receber um valor superior a 3,7 mil milhões de euros, segundo o ministro das Infraestruturas.