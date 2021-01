Economia alemã contrai-se 5% em 2020 devido a impacto da pandemia

O declínio foi marcado sobretudo pela queda acentuada no segundo trimestre, de 9,7%, causada em grande parte pelo impacto económico da pandemia.

Essa queda não pôde ser compensada apesar da forte recuperação no terceiro trimestre, com um crescimento de 8,5%, e depois interrompida pela segunda vaga da pandemia, o que levou a uma estagnação da economia com um crescimento de apenas 0,1% no quarto trimestre.