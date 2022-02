Efeito financeiro na conta do Estado ascendeu a 5.844 ME em 2021

"No final do ano de 2021, o efeito financeiro direto conhecido das medidas de política covid-19 na conta consolidada das Administrações Públicas (AP) ascendeu a 5.844 ME [milhões de euros], traduzindo um impacto superior (1.119 ME) ao apurado em 2020 (4.725 ME)", pode ler-se no relatório dos técnicos do parlamento que analisam a evolução orçamental de janeiro a dezembro de 2021 em contabilidade pública.

A UTAO explica que o impacto direto total em 2021 se decompõe nas medidas que agravaram o saldo global (5.279 milhões de euros), nas que constituíram despesa em ativos financeiros (131 milhões de euros) e nas medidas com registo contabilístico extraorçamental (despesa líquida de 434 milhões de euros).