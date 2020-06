Eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas adiadas para 2021

Berta Nunes falava aos deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, tendo sido questionada sobre as próximas eleições para o CCP, marcadas para outubro deste ano.

"Neste momento não podemos de forma nenhuma fazer eleições em 2020", disse a governante, argumentando com os constrangimentos da pandemia de covid-19.

Segundo Berta Nunes, estão a ser equacionadas novas datas, devendo o sufrágio acontecer em 2021, muito provavelmente após a presidência de Portugal da União Europeia, que decorre no primeiro semestre de 2021.

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas explicou que tem estado em diálogo com o presidente do CCP, no sentido de ser encontrada a data mais conveniente, mas reconheceu que "atualmente é difícil dar uma data".

O Conselho das Comunidades Portuguesas é o órgão consultivo do Governo para as políticas relativas à emigração e às comunidades portuguesas no estrangeiro.

O CCP é composto por um máximo de 80 membros, eleitos pelos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro que sejam eleitores para a Assembleia da República.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 406 mil mortos e infetou mais de 7,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.485 pessoas das 34.885 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou a ser o que tem mais casos confirmados, embora com menos mortes.