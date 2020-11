Ensaios de vacina chinesa interrompidos depois da morte de voluntário

Os ensaios clínicos da CoronaVac foram interrompidos, no Brasil, depois da morte de um dos voluntários. No entanto, como nos conta o correspondente da Antena 1, Pedro Sá Guerra, os responsáveis do laboratório garantem que este incidente grave não está diretamente relacionado com a toma da vacina.