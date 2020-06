Ensino à distância decorreu com constrangimentos e desigualdades

Na semana em que termina o ano letivo, um estudo da Universidade Nova de Lisboa revela que houve constrangimentos e desigualdades no ensino o terceiro período. Concluiu também que dois terços dos alunos vão ser avaliados sem terem feito testes no terceiro período e que um quarto dos professores, pelo menos, não deram matéria nova, apenas fizeram revisões do que já tinha sido ensinado nos dois primeiros períodos.