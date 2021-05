Equipamentos de diversão em recintos vedados e com entradas controladas no Porto

A Câmara do Porto, aprovou hoje, por unanimidade, uma proposta de apoio ao setor das diversões itinerantes, isentando os empresários do pagamento de taxas e licenciamento, no valor 155 mil euros, e garantindo o policiamento e infraestruturação elétrica, até 30 mil euros, em três espaços: Rotunda Boavista, Fontainhas e Lordelo do Ouro, no período de 21 maio a 30 de junho.

No decurso da discussão deste ponto da ordem de trabalhos, Rui Moreira revelou, em resposta ao vereador do PSD, Álvaro Almeida, que, por forma a garantir a segurança de todos, os três espaços vão ser fechados com "grades", sendo instalados no local pórticos de entrada e saída, com entradas controladas, tal como se fez na edição de 2020 da Feira do Livro do Porto.

Salientando que o investimento na segurança dos recintos é o grande investimento que a autarquia se propõe fazer neste caso, o autarca indicou ainda que o plano de contingência para estes três locais já foi enviado à Direção-Geral da Saúde (DGS).

Pelo PS, o vereador Manuel Pizarro manifestou o apoio do partido à proposta da maioria municipal que vem abranger um setor cujo modo de sustento foi "destruído" pela pandemia de covid-19.

Também o vereador social-democrata, Álvaro Almeida, destacou a importância destes apoios a um setor que, juntamente com o dos bares e discotecas, "foi particularmente afetado".

Reiterando as dificuldades que o setor das diversões itinerantes tem enfrentado, a vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, saudou também a iniciativa da maioria, mas defendeu que o apoio deve ser estendido a outros setores que não foram ainda abrangidos por estes apoios.

Em resposta a Ilda Figueiredo, Rui Moreira adiantou que os espaços com música ao vivo é outras das atividades que o município tem de olhar com particular atenção.

Na reunião do executivo desta manhã foi ainda aprovado, por unanimidade, um apoio à atividade de vacinação, através da celebração de um contrato com a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) que pressupõe uma comparticipação financeira necessária num valor não superior a 12.500 euros.

O incremento da atividade de vacinação, revela a proposta, vai traduzir-se na instalação de um centro de vacinação no futuro Parque de Saúde do Cerco, em Campanhã, e na continuidade do espaço de vacinação já existente e instalado na Unidade de Saúde de Vale Formoso, em Paranhos.

Para a boa operacionalização da continuidade do espaço já existente na Unidade de Saúde de Vale Formoso, a maioria indica que há a necessidade "de manter a ampliação da zona de recobro" para permitir a vacinação do maior número de pessoas no mais curto espaço de tempo possível.

Por lado, para que seja possível o funcionamento do novo centro de vacinação do ACeS no Parque de Saúde do Cerco é necessária a instalação de estruturas amovíveis para inoculação, explica a autarquia.

