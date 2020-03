Escócia vai propor cancelamento de eventos com mais de 500 pessoas

Jogos de futebol ou de râguebi foram alguns dos exemplos referidos.

"A decisão foi tomada de passar da fase de Contenção para a fase de Retardamento, a qual tem como objetivo atrasar a propagação do vírus para reduzir os número de casos no clímax, o que é importante para tentar aliviar a pressão no nosso serviço nacional de saúde", disse, após participar numa reunião de emergência com o governo britânico, especialistas e representantes das outras regiões do Reino Unido.

O objetivo é libertar recursos, como polícias, ambulâncias e pessoal médico, e também proteger grupos e pessoas que a informação disponível indica serem mais vulneráveis a uma complicação da doença, nomeadamente idosos e pessoas com problemas de saúde.

Sturgeon indicou também que, a partir de sexta-feira, se as pessoas tiverem sintomas indicativos de coronavirus, nomeadamente febre elevada e tosse persistente, devem permanecer em casa e auto-isolar-se durante sete dias.

Apesar de as orientações ainda não determinarem o encerramento de escolas ou universidades, avisou que, se tal acontecer, "não será por uma ou duas semanas, mas poderá prolongar-se pelo resto do pico desta infeção, potencialmente até ao verão".

No balanço feito hoje, as autoridades escocesas confirmaram a existência de 60 casos positivos entre 2.892 pessoas testadas.

No Reino Unido em geral, o número de pacientes infetados subiu para 590 entre 29.764 pessoas testadas, das quais dez morrido, duas das quais após as 9:00 horas, até quando as estatísticas diárias são recolhidas.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

A China registou nas últimas 24 horas 15 novos casos de infeção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), o número mais baixo desde que iniciou a contagem diária, em janeiro.

Até à meia-noite de quarta-feira (16:00 horas em Lisboa), o número de mortos na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, subiu em 11, para 3.169. No total, o país soma 80.793 infetados.

Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 12.000 infetados e pelo menos 827 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.