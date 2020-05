Espanha. Casado contra prolongamento do estado de emergência

. Com as informações que temos, hoje, acreditamos que não podemos apoiar. Parece incompatível”, afirmou o líder da oposição em entrevista à rádio espanhola Onda Cero Em relação a uma entrevista do primeiro-ministro espanhol - na qual Pedro Sánchez colocava em cima da mesa a possibilidade de solicitar no parlamento um prolongamento do estado de emergência – Casado afirma que ouviu uma chantagem.. O Governo toma os espanhóis como reféns e não vamos tolerá-lo”, frisou.

Desde o início da pandemia de Covid-19, Espanha registou 25.428 vítimas mortais, 217.466 infetados, dos quais 118.902 recuperaram da doença.

No entanto, Pablo Casado não afirmou que a posição agora apresentada seria definitiva. “”. Está previsto que esta segunda-feira Pedro Sánchez ligue ao líder da oposição para pedir apoio para prolongar o estado de emergência por mais duas semanas.“Não parece bem que Sánchez nos convide para tomar um vermute, e, ao mesmo tempo afirme que vão continuar as medidas de restrição da liberdade”, acrescentou.

Para o líder do PP fazia sentido prolongar o estado de emergência, “quando as Unidades de Cuidados Intensivos entraram em colapso”. O estado de emergência em Espanha entrou em vigor a 15 de março e foi sucessivamente dilatado até 9 de maio.



Casado reconhece que o estado de emergência foi “necessário”, mas prefere que o Governo opte por aplicar a lei orgânica sobre medidas especiais no campo da saúde pública, de 1986, ou a lei geral de saúde pública. E a“Sánchez deve adaptar a legislação em vigor, tanto a lei de saúde pública, da proteção civil e a lei da segurança nacional, para que as limitações de mobilidade entre as províncias possam ser realizadas sem limitar os direitos fundamentais de um estado de emergência”, acrescentou.Pablo

“Não é verdade que sem um estado de emergência, os afetados pela ERTE’s não receberiam os seus apoios. É imoral travar essa batalha política no Parlamento ao custo de quatro milhões de pessoas”, acrescentou.







O líder do PP defende ainda que reabertura da economia como forma de manter o estado social sustentável.



“Ou abrimos a economia ou o estado social deixa de ser sustentável. Ouvi o Pedro Sánchez afirmar que não tinha plano B, o que é um insulto para aqueles que pagam os seus impostos”.



As medidas de alívio

Esta primeira fase de desconfinamento em Espanha, prevê, entre outras ações, a reabertura dos estabelecimentos que vendem comida para levar para casa e das esplanadas, com uma limitação de ocupação até 30 por cento, empresas de atendimento individual com marcação prévia (cabeleireiros, esteticistas, fisioterapia, psicoterapia, entre outros) e o pequeno comércio.Hotéis e alojamentos turísticos podem reabrir, mas sem utilização de áreas comuns e com a ocupação limitada, assim como as igrejas e outros locais de culto, que apenas podem ter ocupação de um terço dos lugares, e os atletas profissionais e federados regressam aos treinos.Estas medidas de alívio juntam-se a outras em vigor desde a semana passada, como a saída de crianças até aos 14 anos, e também, desde sábado, com os maiores dessa idade a poderem sair diariamente de casa em faixas horárias estabelecidas.