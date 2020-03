Espanha. Confinamento pode "agravar-se" se curva da pandemia "não achatar"

O ministro espanhol da Saúde, Salvador Illa, afirmou esta quinta-feira que Espanha pode estar a aproximar-se do "pico da curva" de contágios do novo coronavírus, considerando a mudança de tendência dos últimos dias - com um aumento menor do números de casos relativamente ao período anterior -, após a qual se inicia uma fase de estabilização da pandemia.





O Ministério do Interior avançou esta quinta-feira com uma norma na qual era esclarecido que tipo de transportes passariam a ser autorizados a viajar nas estradas espanholas, caso as medidas do confinamento se agravassem.







Mas o Governo está confiante de que a tendência da curva da pandemia é para diminuir, por isso, num encontro com parceiros e algumas comunidades autónomas, esclareceu que apenas está a estudar cenários possíveis e o reforço de medidas caso isso não aconteça.





(em atualização)