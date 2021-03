Espanha regista 6.092 novos casos e 228 mortes nas últimas 24 horas

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 228 mortes nas últimas 24 horas atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 72.793.

O número diário de notificações de novos casos aumentou de 4.962 na terça-feira para 6.092 hoje, e o de mortes de 141 para 228.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha parece ter estancado, sendo hoje igual ao registado na terça-feira, 128 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (224), País Basco (175), Astúrias (172), Catalunha (160) e Aragão (131).

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 826 pessoas com a doença (844 na terça-feira), das quais 200 em Madrid, 216 na Catalunha e 125 na Andaluzia.

Por outro lado, diminuiu para 8.071 o número de hospitalizados com a covid-19 (8.348), o que corresponde a 6% das camas, das quais 1.997 pacientes em unidades de cuidados intensivos (2.037), 20% das camas desse serviço.

Entrou hoje em vigor até ao domingo a cerca sanitária nas comunidades autónomas de Madrid e Extremadura, devido ao feriado de 19 de março, sexta-feira, Dia de São José, que permitiria gozar uma ponte de três dias com o fim de semana.

Durante as férias da Páscoa será aplicado o mesmo dispositivo em todo o território espanhol, estando também previstas, entre outras medidas, a proibição de viajar entre comunidades autónomas e um recolher obrigatório entre as 22:00 e as 06:00, bem como limitar as reuniões em espaços públicos ou privados a um máximo de quatro pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.671.720 mortos no mundo, resultantes de mais de 120,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.722 pessoas dos 815.570 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.