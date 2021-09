Espanha regista 9.561 novos casos e 168 mortes

Com estes valores, o país totaliza agora 4.871.444 infeções e 84.640 óbitos desde o início da pandemia.

O último relatório ministerial mostra que a incidência do coronavírus entre os jovens diminuiu mais de mil pontos num mês, situando-se agora em 398,8 casos no grupo etário entre os 12 e 19 anos, quando, em 02 de agosto, esse valor era de 1.516,5 casos.

As Unidades de Cuidados Intensivos também continuam em queda lenta com um total de 1.491 pacientes (menos 27 do que na quarta-feira), enquanto a situação em enfermarias nos hospitais também melhorou com menos 335 internados em relação à véspera.

A covid-19 provocou pelo menos 4.529.715 mortes em todo o mundo, entre mais de 218,3 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.