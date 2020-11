Espanha tem 16.233 novos casos e 252 óbitos mas incidência baixa

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 252 mortes atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 42.291.

Deram entrada nos hospitais com a doença nas últimas 24 horas 1.727 pessoas, menos 200 do que na quarta-feira, das quais 315 na Andaluzia, 290 na Catalunha, 199 na Comunidade Valenciana e 188 em Madrid.

Em todo o país há 18.961 pessoas hospitalizadas com a covid-19, menos 400 do que na quarta-feira, o que corresponde a 15,18% das camas, das quais 3.125 pacientes em unidades de cuidados intensivos, o que corresponde a 31,66% das camas desse serviço, um número também a decrescer.

O nível de incidência acumulada em Espanha estabilizou hoje nos 453 casos diagnosticados (menos 17 do que no dia anterior) por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, sendo as regiões com os níveis mais elevados a de Castela e Leão (794), Ceuta (747), País Basco (719), Rioja (654), Aragão (649), Melilla (585), Navarra (470) e Extremadura (424).

A incidência acumulada da covid-19 "está a baixar", salientou hoje Fernando Simon, o epidemiologista chefe do Ministério da Saúde, alertando, no entanto, que os números continuam a ser "muito elevados".

A região espanhola da Catalunha anunciou hoje a reabertura de bares, restaurantes e cinemas a partir da próxima segunda-feira depois de mais de um mês em que estiveram encerrados, como parte de um plano para reduzir as medidas tomadas para lutar contra a covid-19.

Esta mesma região turística do nordeste do país, que faz fronteira com a França, tinha encerrado os seus bares e restaurantes a 16 de outubro último, a fim de travar a pandemia, estabelecendo também um recolher obrigatório e um encerramento parcial da atividade.

O executivo regional, que tem competência em matéria de saúde pública, autoriza assim a partir de segunda-feira a reabertura de bares e restaurantes até às 21:30 com uma lotação limitada a 30% no interior dos estabelecimentos.

Por seu lado, cinemas, teatros e salas de concertos também serão autorizados a reabrir com uma taxa de ocupação máxima de 50% dos lugares.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,3 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 3.701 em Portugal.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (53.775 mortos, mais de 1,4 milhões de casos), seguindo-se Itália (47.870 mortos, mais de 1,3 milhões de casos), França (46.698 mortos, mais de dois milhões de casos) e Espanha (42.291 mortos, mais de 1,5 milhões de casos).