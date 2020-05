Espanha teve uma queda de 10,2% no setor industrial em março

O índice de produção industrial (IPI) espanhol reflete, assim, o impacto da pandemia de covid-19, uma vez que muitas fábricas decidiram parar a sua produção depois de o estado de emergência ter entrado em vigor a 15 de março último.

O INE sublinha que todas as componentes do índice caíram em março, em particular a produção de bens de consumo duradouros, que diminuiu 24,6%, e de bens de capital 24,1%.

A produção de bens intermédios também diminuiu 9,7% e, em menor grau, a produção de energia 1,7% e a de bens de consumo não duradouros 1,4%.

Por ramo de atividade, verificou-se uma quebra acentuada de 39,5% na indústria automóvel, a par do vestuário (25,3%), couro e calçado (24,6%) e mobiliário (24,2%).

Em contrapartida, verificou-se um aumento da produção no subsetor do papel (4,1%), produtos farmacêuticos (3,6%), alimentares (3,6%) e informáticos (3%).

Corrigido dos efeitos sazonais e de calendário, o índice anual teve uma queda ainda maior, de 12,2%, tendo-se verificado as maiores descidas nos subsetores de bens de consumo (27,1%), bens de equipamento (26,3%) e bens intermédios (12,1%).

Em termos mensais, a produção industrial diminuiu 11,9% em março em comparação com fevereiro.

A Espanha é um dos países mais atingidos pela covid-19 que, a nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, já provocou cerca de 267 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, vários países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.

Os últimos números oficiais em Espanha sobre o avanço da pandemis dão conta que na quinta-feira houve 213 mortes devido à doença, uma redução em relação aos 244 de quarta-feira, havendo agora um total de 26.070 óbitos.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, desde o início da doença, há um total de 221.447 de casos positivos confirmados pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do vírus.